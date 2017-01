El Khayati naar ADO Den Haag

Nasser El Khayati

Nasser El Khayati vertrekt voor de rest van dit seizoen op huurbasis naar ADO Den Haag. De 27-jarige Rotterdammer kwam dit seizoen bij zijn werkgever Queens Park Rangers weinig aan spelen toe.

El Khayati is bezig aan zijn tweede seizoen in Londen. Onder de vorige trainer, Jimmy Floyd Hasselbaink, kwam de aanvaller nog regelmatig aan spelen toe, maar zijn opvolger Ian Hollaway gunt hem nauwelijks speeltijd.



ADO Den Haag staat op de vijftiende plaats in de eredivisie. De club versterkte zich eerder met Randy Wolters, die overkomt van Go Ahead Eagles.