Dordtse fotografe legt Iraaks oorlogsgeweld vast

Jana

Om zich te onderscheiden van andere oorlogsfotografen, trekt ze met een speciale legereenheid door de straten van Mosul in Irak. De Golden Division probeert de stad, buurt voor buurt terug te veroveren van IS. Jana Andert legt het vast.

Met de wetenschap dat elke dag haar laatste kan zijn, wil ze niet alleen de gevechten laten zien, maar het hele verhaal. “Wat je ziet uit Mosul is voornamelijk hard nieuws. Mijn doel is om niet alleen te vertellen dat er gevechten met IS zijn, maar ook wie er vechten”, vertelt Jana.



Als enige vrouw

Al acht maanden trekt ze met de speciale legereenheid door de Iraakse stad. Ze wist de legerleiding te overtuigen van haar missie en mag nu altijd mee. Als enige vrouw.



“Dat was in het begin wel ongemakkelijk, zeker omdat ik ook bij de mannen leef en slaap als we op pad zijn," zegt de fotografe lachend. “Inmiddels zijn ze wel aan me gewend.”



Alsof het nooit oorlog is geweest

Jana wordt wel geraakt door al het geweld en de gevolgen er van, maar houdt het op een professionele afstand. “Ik zie het als werk, ook al is dat niet altijd even makkelijk.” Het Iraakse volk verrast haar door een enorme veerkracht te tonen. “Het is merkwaardig hoe snel het leven weer doorgaat. Ze hebben weer een markt op straat en winkels. Soms lijkt het alsof het nooit oorlog is geweest.”



De komende anderhalve week is Jana in Nederland om familie en vrienden te bezoeken. Daarna keert ze weer terug naar Mosul, want haar verhaal is pas af als de hele stad bevrijd is van IS.