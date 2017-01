Arrestatie voor schietpartij Kop van Zuid

De politie heeft een 21-jarige Rotterdammer opgepakt voor de schietpartij op het W.G. Witteveenplein op de Kop van Zuid. Hij is de eigenaar van de auto die na de schietpartij op 23 januari hard wegreed.

Agenten vonden die avond om 20.20 uur een zwaargewonde man. De 28-jarige Rotterdammer werd gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar verkeert hij volgens de politie nog altijd in zorgelijke toestand.Agenten zagen de verdachte auto afgelopen vrijdag rijden. De bestuurder werd aangehouden, maar was niet de eigenaar van de auto.Na onderzoek kwam de politie uit bij de 21-jarige Rotterdammer. Hij is maandag opgepakt. Zijn rol bij de schietpartij en het motief worden onderzocht.Het was de vierde schietpartij op de Kop van Zuid in anderhalf jaar. De gemeente organiseerde daarom vorige week samen met de politie twee informatiebijeenkomsten voor de bewoners.