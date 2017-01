Rotterdam straft negen ambtenaren voor Waterfront-fraude

De gemeente Rotterdam neemt tegen negen ambtenaren disciplinaire maatregelen vanwege de miljoenenfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Ze worden plichtsverzuim verweten, schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

Sinds oktober deden bedrijfsrechercheurs en juristen onderzoek naar de rol van de ambtenaren bij de fraude. Elf medewerkers zijn tegen het licht gehouden. Bij twee van hen bleek uiteindelijk dat er niets aan de hand was.De gemeente besluit half maart definitief welke disciplinaire maatregelen er tegen de negen worden genomen. Tot die tijd kunnen de medewerkers nog bezwaar maken tegen de voorgenomen straf.De zaak kwam een jaar geleden aan het rollen toen bleek dat de gemeente in vijf jaar tijd voor bijna 8 miljoen euro is benadeeld door de huurder en aannemer -vader en zoon Kan- voor verbouwingen aan Waterfront.Verbouwingen vonden niet plaats en klussen werden dubbel gedeclareerd. De familie Kan ontkende eerder alle aantijgingen Het interne onderzoek van de gemeente Rotterdam heeft in 2016 ruim een miljoen euro gekost. SVB Forensics declareerde 681.510 euro en advocatenkantoor Pels Rijcken 267.562 euro.