Rechter verklaart Nedstaal alsnog failliet

nedstaal

De Alblasserdamse staalproducent Nedstaal is dinsdag alsnog door de rechter failliet verklaard, nadat de fabriek onlangs zelf de deuren al had gesloten. Volgens vakbond FNV betekent het bankroet slecht nieuws voor veel oud-werknemers van het bedrijf omdat Nedstaal nog niet klaar was met het afwikkelen van alle ontslagvergoedingen.

De bond stelt dat een groot deel van de circa tweehonderd medewerkers, die recent op straat kwamen te staan, nog een vordering heeft richting Nedstaal. Dit gaat in sommige gevallen om forse bedragen, waarvoor de bond nu bij de curator zal moeten aankloppen.



Nedstaal kampte met prijsdruk en een structureel tegenvallende vraag. Het bedrijf uit Alblasserdam, dat onder meer staalproducten voor de auto-industrie maakte, probeerde de bedrijfsbeëindiging nog op een nette manier te doen door eerst alle lopende orders en zaken af te ronden.



Het is de tweede keer dat Nedstaal ten onder gaat. Zo'n twee jaar terug maakte de onderneming, die in de crisis in ernstige problemen raakte, nog een doorstart onder de vleugels van industrieel conglomeraat Andus Group uit Vianen.