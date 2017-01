Honderden reizigers uren gestrand in spoortunnel

In een spoortunnel bij Rotterdam The Hague Airport hebben dinsdagavond ongeveer 450 treinreizigers vastgezeten. De Intercity Direct waarmee ze van Rotterdam naar Schiphol wilden reizen, kwam aan het begin van de avond door een defect stil te staan.

Het gaat om de vier kilometer lange HSL-spoortunnel Rotterdam Noordrand bij de Overschiese Kleiweg. Mensen van spoorbeheerder ProRail, de politie en de brandweer kwamen ter plaatse om de reizigers te evacueren.Halverwege de avond was iedereen uit de trein gehaald. Ze moesten lopen naar het einde van de tunnel, waar bussen stonden om hen verder te vervoeren.De reizigers kregen een tegoedbon om iets te eten en konden kiezen of ze naar Rotterdam of Schiphol wilden gaan. Mensen die hun vlucht hebben gemist krijgen van de NS een hotelovernachting vergoed.De oorzaak van de storing bleef dinsdagavond onduidelijk. De NS sprak over een 'technisch defect'.