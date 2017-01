Honderden treinreizigers gestrand in Rotterdamse spoortunnel

In een spoortunnel bij Rotterdam the Hague Airport staat sinds het begin van de avond een trein stil. Rond 20.00 uur is door de hulpdiensten besloten om de 450 passagiers te evacueren.





Er staan bussen klaar om de reizigers verder te vervoeren naar Schiphol, het volgende station op de treinroute.



De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Er rijden door de defecte trein minder Intercity Direct treinen tussen Rotterdam en Amsterdam. De reguliere Intercity's rijden wel.





