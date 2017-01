Marktkoopman: 'We moeten plassen op emmers hier'

Viezigheid in een donker hoekje

Plassen op een emmer of in de steeg. Dat is de realiteit voor veel marktkooplui in Rotterdam. Door het gebrek aan openbare toiletten hebben ze geen keus. Maar ook elders in Rotterdam is het slecht gesteld met het aanbod van openbare wc's. Dit blijkt uit een onderzoek van het Burgerpanel Rotterdam.

Als er al iets is, dan is het gesloten, vies of vol, zeggen de onderzoekers. Op de weekmarkten op de Binnenrotte en het Afrikaanderplein worden na afloop van de markt plaszakken gevonden en ondergeplaste stegen of hoekjes.



De oplossing is meer openbare toiletten in de openbare ruimte. "Zet van die zelfreinigende wc's neer waarin je voor 50 cent kan plassen. Dat hebben andere grote steden ook", aldus Ineke Lambermont van het Burgerpanel Rotterdam.



Op 16 februari praat het Burgerpanel Rotterdam met wethouder Joost Eerdmans over het plasprobleem in de stad.