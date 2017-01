Benzinestation overvallen in Dordrecht

In Dordrecht is een 32-jarige man opgepakt die wordt verdacht van een overval op een benzinestation. De Dordtenaar zou rond 17.00 uur het tankstation Tinq aan de Amalia van Solmsstraat zijn binnengestapt.

Hij had een bivakmuts op en eiste geld, maar de klanten in de zaak wisten dat te belemmeren. Hij is er zonder buit vandoor gegaan.



Op basis van tips van getuigen is kort daarna een verdachte opgepakt. Of hij ook iets te maken heeft met de overval van maandag op het tankstation aan de Hugo van Gijnweg in Dordrecht wordt onderzocht.