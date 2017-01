Schiedams museum zoekt 'Pierre Janssen-vonkje'

Tv-presentator Janssen was jarenlang conservator in het Schiedamse museum

Wie heeft er mooie herinneringen aan Pierre Janssen? En wie wil een kunstwerk uitlenen dat misschien wel dankzij het aanstekelijke enthousiasme van de tv-presentator is gekocht? Die oproep doet het Stedelijk Museum Schiedam in aanloop naar een expositie over de boomlange kunstkenner.

Pierre Janssen (1926-2007) werkte na de Tweede Wereldoorlog als journalist het dagblad Het Vrije Volk. Daarna werd hij conservator van het Schiedamse museum, directeur van de Kunstacademie in Rotterdam en van het Gemeentemuseum Arnhem.



Met zijn - zeker voor die tijd - ongedwongen stijl probeerde Janssen bij zoveel mogelijk mensen interesse op te wekken voor kunst. Hij gaf veel lezingen en organiseerde Kunstklassen in het museum en op scholen.



Bevende handen

Het grote publiek leerde hem in de jaren '60 en '70 kennen door het tv-programma Kunstgrepen, dat per uitzending zo'n twee miljoen kijkers trok. In die tijd waren er nog maar twee televisienetten in Nederland.



De bijna twee meter lange Janssen viel op door zijn slungelachtige lijf en zijn bevende handen. Maar ook door zijn gewone taalgebruik. "Zijn verhalen waren zo ongelooflijk mooi", zegt directeur Deirdre Carasso van het Stedelijk Museum Schiedam. "Maar op internet kun je er amper iets van terugvinden."



Overigens riep Janssen ook ergernis op. Makers van een ander kunstprogramma vonden zijn ongedwongen stijl maar niks en noemden hem "een populistische goochelaar die de kunst te grabbel gooit."



Lange termijn

Voor de tentoonstelling over Pierre Janssen heeft het Stedelijk Museum veel oud beeldmateriaal opgeduikeld bij het media-archief Beeld en Geluid in Hilversum. Dat materiaal zal op de expositie te zien zijn. Ook komen er schilderijen te hangen, die in zijn tijd als conservator zijn aangekocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om werken van Karel Appel en Lucebert.



Het museum is nog op zoek naar Schiedammers die kunnen meepraten over iets dat Deirdre Carasso het 'Pierre Janssen-vonkje' noemt. "Mensen die mooie herinneringen aan hem hebben, bijvoorbeeld van zijn kunstklassen en lezingen. Van die verhalen willen we filmpjes maken. Of ze komen in een boekje. Dat weten we nog niet precies. We vragen Schiedammers verder om een kunstwerk aan ons uit te lenen."



Het hoeft helemaal niet om kunst met een grote K te gaan, benadrukt ze. "Het mag ook gewoon een poster zijn. We willen graag weten wat de Schiedammers aan kunst in huis hebben. Oftewel: wat is het Pierre Janssen-effect op de lange termijn geweest?"



Bang voor diefstal of beschadiging van hun eigendommen hoeven mensen niet te zijn, zegt de directeur. "Het museum wordt goed bewaakt."



Glimlach

Wie iets over Pierre Janssen wil toevoegen aan de expositie kan tot 1 maart een mail sturen naar het museum of er letterlijk aankloppen. De tentoonstelling gaat op 8 april open en duurt tot september.



De eerste herinneringen van het publiek zijn intussen al binnengestroomd. "Wat je merkt is dat mensen weer een glimlach op hun gezicht krijgen als ze over hem praten", zegt Carasso. "Pierre Janssen had ook een heel mooi idee over hoe een museum zou moeten zijn. Hij zei: dat heeft alleen maar muren tegen het inregenen. Een uitspraak die ons nog steeds inspireert."

Door: Ingrid Smits Correctie melden