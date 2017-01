KCC, PKC in finale Zuid-Holland Korfbal Cup

korfbal-cup

KCC/So Natural en PKC/SWKGroep hebben de finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup bereikt. Op 21 februari staan beide ploegen in de hal van HKV/Ons Eibernest in Den Haag tegenover elkaar om uit te maken wie er met de beker aan de haal gaat.

PKC, dat in de Korfbal Cup uitkomt met het tweede team, ging dinsdagavond in Gorinchem op bezoek bij GKV/Enomics. Na een comfortabele 10-16 stand bij rust, werd het in de tweede helft toch nog spannend voor de ploeg uit Papendrecht. Uiteindelijk trok de ploeg van coach Daan Euser het duel in de slotfase alsnog over de streep: 27-29.



Minder spannend was het bij HKV/Ons Eibernest - KCC/So Natural. HKV, winnaar van 2015, had bij winst de finale in eigen huis mogen spelen, maar KCC bleek op bezoek in Den Haag duidelijk te sterk: 27-34.



Het is voor de derde keer dat KCC en PKC elkaar in Korfbal Cup-verband treffen op 21 februari. Voor het eerst staan beide ploegen tegenover elkaar in de eindstrijd.