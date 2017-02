'Hangjongeren in Maassluis gooien ramen in'

Leo Lauwaars, voorzitter van de Academie voor Kunst en Cultuur in Maassluis

In anderhalve week tijd zijn vijf ramen ingegooid bij de Academie voor Kunst en Cultuur in Maassluis. De voorzitter van de academie verdenkt de hangjongeren die bij een naastgelegen schoolgebouw hangen dat leeg staat.

"We hebben nu al verschillende keren letterlijk de stoeptegels door de ramen gehad hier. Heel vervelend, omdat onze cursisten zich niet meer veilig voelen", aldus voorzitter Leo Lauwaars.



Hij begrijpt niet waarom de jongeren nu ineens zijn gebouw moeten hebben. "We hebben geprobeerd in gesprek te gaan met de jongeren, maar dat is op niets uitgelopen. Iedere keer als we naar buiten gaan dan schieten ze allemaal een kant op."



Inmiddels is er aangifte gedaan en ook de is gemeente ingeschakeld. Lauwaars hoopt dat het leegstaande schoolgebouw snel wordt gesloopt.