Dordtse raad hevig verdeeld over fietsproef in voetgangersgebied

Vriesestraat Dordrecht Voorstraat-West Dordrecht

In de Dordtse binnenstad wordt het fietsverbod in voetgangersgebieden mogelijk opgeheven. Het gaat om een proef voor één jaar. Of het er echt van komt is de vraag, want de gemeenteraad telt evenveel voor- als tegenstanders.

De raad wilde vorig jaar al dat er een experiment zou komen, maar twintig mensen stemden tegen en negentien voor. Twee eenmansfracties moeten over drie weken de doorslag geven.



Verzet

Gemeentebelangen en de Fractie Meijer waren dinsdagavond niet bij het debat in de Dordtse Kamers. Daar bleek dat D66, PvdA, GroenLinks en de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie/SGP voor de proef zijn.



De andere coalitiepartijen Beter voor Dordt (BvD) en VVD zijn tegen. Hetzelfde geldt voor de SP en ouderenpartij VSP. Ook vanuit winkels en horeca is er veel verzet tegen het experiment. Er wordt gevreesd voor ongelukken.



Voetgangers

"Luister daar naar", zegt Eline van der Vorm (BvD). "Voetgangers zijn kwetsbaarder dan fietsen. Met mensen moet je niet experimenteren", vindt ze.



Paul Tiebosch (D66) vindt het een non-discussie: "Als mensen niet kunnen fietsen door drukte stappen ze vanzelf af."



Hij is het wel met Van der Vorm eens dat het nogal verwarrend is dat op sommige plekken wel een fietsverbod blijft. "Maar het verbod wordt nu al amper gehandhaafd. Eigenlijk verandert er niet zoveel. Laat het zichzelf reguleren. Geef het een kans."



De Dordtse gemeenteraad beslist definitief op 21 februari.