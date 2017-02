Grote opknapbeurt: 'Alexandrium moet weer hip worden'

Alexandrium - Foto: Frans de Wit (Flickr CC)

Het gebied rond station Rotterdam-Alexander en winkelcentrum Alexandrium wordt komende jaren groots opgeknapt. De gemeente Rotterdam tekende daarvoor woensdagochtend een akkoord met dertig andere partijen.

Rotterdam-Alexander is volgens wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte) afgelopen jaren flink achteruitgegaan. Het is een oud station waar niet eens fatsoenlijk een krant kan worden gekocht als je staat te wachten, zegt hij.



'Spectaculair gebied'

Rotterdam-Alexander is in 1968 gebouwd. Het gebied rondom is zo'n twintig jaar later ontwikkeld. Eerdmans vindt dat het tijd is voor verandering. Zo wordt onder meer de stationshal groter en wordt het busplein onder handen genomen.



Het is de bedoeling dat het station eenzelfde soort uitstraling krijgt als het nieuwe Rotterdam Centraal Station. "We willen het gebied spectaculair maken. Dat het eruit ziet alsof je echt ergens komt. Het moet een geweldige beleving worden", aldus Eerdmans.



Naast het stationsgebied wordt ook winkelcentrum Alexandrium opgeknapt. De wethouder zegt dat er plannen zijn voor een bowlingbaan en bioscoop. Volgens hem ontbreekt het aan dat soort trekkers. "Alexandrium moet weer hip worden."



Miljoenenklus

Aan de opknapbeurt hangt een prijskaartje van zo'n 9 miljoen euro. Rotterdam neemt daarvan 500.000 euro voor zijn rekening. De rest wordt betaald door onder meer de NS, de RET, de provincie, Eneco en projectontwikkelaar OVG.



De gemeente besloot al eerder om Rotterdam-Oost een oppepper te geven. Daarvoor trok Rotterdam 10 miljoen euro uit.