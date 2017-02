Trainer Detlef Elewaut langer bij PKC

Detlef Elewaut

Detlef Elewaut is ook volgend seizoen hoofdtrainer van PKC/SWKGroep. Voor de Belg wordt het zijn tweede seizoen in Papendrecht. Ook het contract met Remco den Otter werd met één jaar verlengd, waardoor hij nog een jaar als personal trainer van de selectie actief blijft.

Na tien speelronden staat PKC zonder puntverlies aan kop in de Korfbal League. Na een stroef begin raakt de ploeg van Elewaut de laatste weken steeds beter in vorm. Afgelopen weekend werd rivaal TOP nog met 28-21 verslagen.



Wel gaat PKC op zoek naar een trainer voor het tweede. Daan Euser is onlangs vader geworden en wil zich meer richten op het gezinsleven.