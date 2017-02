Vliegtuigen uitgeweken naar Rotterdam Airport

Rotterdam The Hague Airport (archieffoto)

Door een storing op Schiphol heeft Rotterdam The Hague Airport het woensdag drukker dan de bedoeling was. Een paar vliegtuigen zijn in Rotterdam geland, omdat dat in Amsterdam niet kon.

Binnenkomende vluchten op Schiphol hebben vertraging door een systeemstoring bij de Luchtverkeersleiding. De problemen duren al de hele ochtend. Het is onduidelijk wanneer de storing verholpen is.