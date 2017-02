CNV tevreden over sociaal plan Unilever Vlaardingen

Unilever gaat medewerkers uit Vlaardingen helpen bij de overstap naar hun nieuwe baan in Wageningen. Het bedrijf biedt de eerste jaren onder meer busvervoer aan. De reistijd zal gelden als werktijd.

Vakbond CNV Vakmensen heeft met Unilever een sociaal plan opgesteld. Daarin staat dat personeel dat naar Wageningen gaat collectief met de bus of via eigen vervoer kan.Ook komt er een regeling die een verhuizing naar het oosten van het land aantrekkelijker maakt. Mensen die niet willen verhuizen, kunnen deels op het kantoor en deels thuis werken.De onderzoeksafdeling van Unilever in Vlaardingen gaat in 2019 dicht . Daardoor gaan 750 banen verloren. Het werk wordt verplaatst naar Wageningen, waar Unilever een nieuw innovatiecentrum bouwt.Het bedrijf splitst de activiteiten. In Wageningen komt de voedingstak, in Engeland worden de schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorging geconcentreerd.De medewerkers uit Vlaardingen die dat willen, kunnen in Wageningen terecht. Werknemers die geen ervaring hebben in de voedingstechnologie en niet naar Engeland willen verhuizen, worden omgeschoold.Zo'n vijftig mensen kunnen niet mee naar Wageningen of Engeland. Voor hen zoekt Unilever elders werk.