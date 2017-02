HC Rotterdam gaat samenwerken met Beeston

HC Rotterdam

Hockeyclub Rotterdam heeft een samenwerkingsverband afgesloten met de Engelse topclub Beeston HC. Beide clubs delen vanaf vandaag kennis en ervaringen, onder meer ter verbetering van de jeugdopleiding en de ontwikkeling van spelers. Ook streven beide verenigingen naar een versterking van het clubhockey.

Beide clubs hebben de afgelopen maanden uitgebreid gesproken over de samenwerking. Drie topspelers, die in het recente verleden zijn uitgekomen voor Beeston, spelen tegenwoordig bij Rotterdam. Het gaat om de Engelse internationals Simon Egerton, Adam Dixon en Harry Martin.



Dit seizoen komt de jonge keepster Sofie ter Kuile, die in Nottingham haar schoolopleiding volgt, uit voor Beeston. Beeston uit Nottingham geldt in Engeland als één van de topclubs en komt met zowel haar eerste damesteam als haar eerste herenteam uit op het hoogste niveau, de England Hockey League.