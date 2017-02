Duizenden spookjongeren in Rotterdam

Stadhuis Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Rotterdam telt ieder jaar bijna 2000 'spookjongeren'. Zij bevinden zich buiten beeld van instanties, omdat ze niet staan ingeschreven bij een gemeente, niet op school zitten of (legaal) werken en geen uitkering krijgen.

In 2015 verdwenen 1963 jongeren van 18 tot en met 26 jaar van de radar. Dat waren zijn er ongeveer evenveel als in 2014, toen was het aantal 1993. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad nadat D66 om opheldering had gevraagd.



Over 2016 heeft de gemeente nog geen volledig beeld. Alleen de cijfers van het eerste half jaar zijn bekend. Daaruit blijkt dat er in Rotterdam 733 spookjongeren zijn bijgekomen.



VOW

Gemeenten verliezen deze jongeren uit het oog als ze zich niet uitschrijven bij een verhuizing. Via nieuwe bewoners wordt dan duidelijk dat ze zijn verhuisd.



Als na adresonderzoek geen nieuwe verblijfplaats wordt gevonden, worden spookjongeren geregistreerd als Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW).



Maatregelen

Volgens burgemeester en wethouders is onbekend waar spookjongeren zich in de regio Rijnmond ophouden. Het is daarom moeilijk om hen op te sporen en weer op het juiste pad te krijgen.