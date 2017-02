Eljero Elia ontbreekt op training Feyenoord

Eljero Elia

Eljero Elia ontbrak woensdagochtend op de training van Feyenoord. De aanvaller raakte zondag tegen NEC geblesseerd aan zijn hamstring en werd later vervangen door Bilal Basacikoglu. Ook Karim El Ahmadi was nog niet aanwezig op Varkenoord.

De Marokkaans international sluit donderdag weer bij de groep aan. El Ahmadi ontbrak de hele maand januari bij Feyenoord, omdat hij actief was op de Afrika Cup. Met Marokko verloor hij zaterdag van Egypte.



De verwachting is dat El Ahmadi zondag weer in de basis staat als Feyenoord op bezoek gaat bij FC Twente. Of dat voor Elia ook zo is, valt lastig te zeggen. Volgens Feyenoord viel zondag zijn blessure mee.