Stephen Fearing's muzikale strijd in Live uit Lloyd

De Canadees Stephen Fearing is vandaag te gast in Live uit Lloyd. De amicale vijftiger bracht onlangs 'Every soul's a sailor' uit, zijn negende solo album alweer en tourt momenteel door Nederland. Van dat nieuwe album speelt hij een aantal songs live, waaronder de actuele anti-Trump song 'Blowhard Nation'.

werd geboren in Canada maar bracht zijn jeugd door in Dublin. Hij zat op school met de jongens die latervormden, sterker nog: drummerzat in zijn klas en speelde met Fearing in een schoolbandje. Samen vertolkten ze ondermeer 'Fernando' van ABBA. Hij vertelt over die tijd in. Het is geen nieuws dat de jongens een eigen muzikale weg kozen. Op z'n 17e verhuisde Fearing weer naarwaar hij nog steeds woont. Ook in het Amerikaansewoonde en werkt hij geruime tijd in zijn jonge jaren.is een singer-songwriter met een warme en soulvolle stem en indrukwekkende gitaartechniek, qua stijl zit hij een beetje in de hoek van Bruce Cockburn & Martyn Joseph. Behalve zijn solowerk maakt hij tevens deel uit van de superband(met Tom Wilson en Colin Linden) en het Duo Fearing & White (met de Ierse Andy White). Inophoor je die acts met regelmaat.In Canada won hij al diverse(Canadese Grammy) voor zijn albums en hij werkte samen met vele grote artiesten zoals Richard Thompson, Sarah MacLachlan en Shawn Colvin maar Stephen blinkt vooral uit wanneer je hem live ziet spelen. Zowel zijn songs, gitaarspel als zijn podiumpresentatie grijpen je bij de kladden.Een prettige kennismaking met de mens én artiestin. Je kunt 'm nog zien in Grootschermer (3 feb.), Bakkeveen (4 feb.) en Eindhoven (6 feb.)

