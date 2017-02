Flakkee herdenkt slachtoffers Watersnoodramp

Herdenking in Oude-Tonge

Goeree-Overflakkee staat woensdag stil bij de watersnoodramp van 1953. Het is 64 jaar geleden dat het eiland grotendeels onder water kwam te staan en honderden mensen om het leven kwamen.

De eerste herdenking begon 's ochtends in Oude-Tonge. Zo'n honderd mensen luisterden naar de toespraak van burgemeester Ada Grootenboer. Zij legde ook een krans op de begraafplaats speciaal voor slachtoffers van de Watersnoodramp.



Meeste slachtoffers

In Oude-Tonge vielen in 1953 de meeste doden: meer dan driehonderd. Bewoners werden 's nachts verrast door het hoge water. Doordat er vooral laagliggende polders zijn, stond de gemeente een half uur na de overstroming al blank.



Woensdagavond zijn er nog herdenkingen in Stellendam, Nieuwe-Tonge en Den Bommel. Er worden onder meer stille tochten gehouden, gedichten voorgelezen en een minuut stilte gehouden.



165.000 hectare land

De oorzaak van de Watersnoodramp was een uitzonderlijke combinatie van springtij en een noordwestenstorm. In Zeeland, West-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden begaven de dijken het: 165.000 hectare land werd overspoeld.



De ramp kostte in totaal aan bijna 2000 mensen het leven. Meer dan 100.000 mensen raakten hun huis kwijt.