Rotterdammers gepakt voor diefstal

Foto: politie

Twee Rotterdammers zijn in de nacht van dinsdag op woensdag opgepakt in het Utrechtse Amerongen. De politie denkt dat ze auto-onderdelen hebben gestolen.

De mannen werden met een handlanger in het holst van de nacht gezien toen ze parkeerden in een straat. Omdat ze zich verdacht gedroegen, belde een bewoner de politie.



Gevlucht

Agenten en een politiehelikopter gingen naar het drietal op zoek. Toen de mannen dat in de gaten kregen, sloegen ze op de vlucht.



Twee Rotterdammers van 26 en 28 jaar werden teruggevonden en aangehouden in een tuin. De derde verdachte is nog spoorloos.



Diefstal

De auto van de mannen bleek vol te liggen met auto-onderdelen die ze waarschijnlijk hebben gestolen. De politie heeft de spullen en de auto in beslag genomen.