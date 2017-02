Rotterdammers waken tijdens gebed over Essalammoskee

Christelijke organisaties in Rotterdam willen vrijdag waken bij de Essalammoskee op Zuid. Aanleiding is een terroristische aanslag eerder deze week op een moskee in het Canadese Quebec.

Rotterdammers wordt gevraagd een kring te maken rondom de moskee tijdens het vrijdagmiddaggebed. De initiatiefnemers willen daarmee hun steun betuigen voor de vrijheid van godsdienst.Het evenement 'Hand in Hand 010' begint om 12.00 uur op het Vredesplein. Het is een idee van onder meer de Rotterdamse ChristenUnie-SGP, Samen010 en Het Convenant der Kerken en Synagogen van Rotterdam.Bij de aanslag in Quebec schoot een 27-jarige man uit Canada zes moslims dood. Ze waren in de moskee aan het bidden tijdens het avondgebed toen de Canadees het vuur op hen opende.De aanslag in Canada heeft wereldwijd gevolgen gehad, waaronder in Nederland. Moskeeën in de grote steden besloten beveiligingsmaatregelen te nemen In de hal van de Essalammoskee worden lockers geplaatst waar gelovigen hun tas moeten achterlaten voor ze naar de gebedsruimte gaan. Daarnaast staan er beveiligers bij de voordeur.