Geen straf voor ME'er die Feyenoordfan sloeg

Rechtbank (archieffoto)

Een chef van de Mobiele Eenheid krijgt geen straf voor het slaan van een Feyenoordsupporter in de zomer van 2013. Hoewel het volgens de rechter in Rotterdam bewezen is dat hij heeft geslagen, legt hij geen maatregel of straf op.





De rechter heeft woensdag besloten de ME'er wel te veroordelen, maar geen straf op te leggen. "Hij voerde zijn werk uit", is de verklaring van de rechtbank.



De ME'er sloeg de supporter na de wedstrijd tegen het Russische Kuban Krasnodar met de wapenstok. Volgens de politieman gedroeg de fan zich opruiend en was hij aan het schelden. Op videobeelden was echter te zien dat het slachtoffer niks deed toen hij werd mishandeld.



Het supporter was met een vriend en zijn zoontje naar de wedstrijd geweest. Achteraf ontstond een grimmige sfeer. Het jongetje werd door een politiepaard omver gelopen, waarna de vader de agent uitschold. Justitie eiste twee weken geleden 150 uur werkstraf . Het Openbaar Minister vindt dat de ME'er disproportioneel geweld gebruikte tegen het 37-jarige slachtoffer. Hij deed volgens justitie niks verkeerd.