Judocoach Van der Ham naar België

Mark van der Ham

Judocoach Mark van der Ham vertrekt per direct bij de Nederlandse Judobond. De Rotterdammer gaat aan de slag bij de Vlaamse Judo Federatie.

In België is de voormalig judoka de nieuwe hoofdtrainer van het juniorenprogramma.

Van der Ham was coach van onder anderen Juul Franssen, Roy Meijer, Marhinde Verkerk en Anicka van Emden van Budokan Rotterdam. Met Van Emden pakte hij vorig jaar tijdens de Olympische Spelen in Rio de enige Nederlandse judomedaille, de bronzen plak.



Van der Ham is opgegroeid in de sportschool van Cris de Korte in Hoogvliet en heeft als judoka en coach altijd met Cris de Korte gewerkt.