Spookrijder maakt dollemansrit en ontsnapt

Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

Een spookrijder heeft woensdag voor grote problemen gezorgd op de A16 bij Dordrecht. De bestuurder haalde tijdens zijn dollemansrit allerlei capriolen uit om uit handen van de politie te blijven, zegt een politiewoordvoerder.

De politie had het vermoeden dat de wagen betrokken was bij een drugsdeal. Agenten gaven de auto bij de Drechttunnel een stopteken, maar de bestuurder ging ervandoor. Met een achtervolging tot gevolg.



Zowel op de A17 als op de A16 heeft hij een paar kilometer tegen het verkeer in gereden. Bij Lage Zwaluwe raakte de politie de man uit het oog. Hij is nog spoorloos.



Rijkswaterstaat had op de A16 twee rijstroken afgesloten om te voorkomen dat iemand op de spookrijder zou botsen. De weg is inmiddels weer vrij.



