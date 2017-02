Eis: taakstraf voor Papendrechtse ex-ambtenaar

Rechtbank Dordrecht

Justitie wil dat een Papendrechtse oud-ambtenaar een taakstaf en een voorwaardelijke celstaf van een half jaar krijgt en ruim 50.000 euro aan de gemeente betaalt. De man wordt ervan verdacht dat hij jarenlang geld verduisterde en steekpenningen aannam.

De ambtenaar hield zich als opzichter beheer en onderhoud onder meer bezig met de algemene begraafplaats in Papendrecht. Hij zou een deal hebben gesloten met een steenhouwer. In ruil voor geld zorgde hij ervoor dat de gegevens van nabestaanden bij een steenhouwer terecht kwamen. Daarnaast zou hij betalingen voor graven in zijn eigen zak hebben gestoken.



De fraude kwam in 2015 aan het licht. De ambtenaar is toen geschorst en later ontslagen. De rechter doet over twee weken uitspraak.