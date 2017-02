Cabral: ''Ben teleurgesteld in mijn Franse avontuur''

Jerson Cabral

Jerson Cabral heeft zich woensdag gemeld bij zijn nieuwe club Sparta. De aanvaller werd afgelopen dinsdag op de laatste dag van de transfermarkt op huurbasis overgenomen van het Franse Bastia.

De 26-jarige aanvaller begon zijn loopbaan bij Feyenoord en in 2012 maakte hij in een ruil met Wesley Verhoek de overstap naar FC Twente. In Enschede kon hij de hooggespannen verwachtingen in eerste instantie niet waarmaken en huurperiodes bij ADO Den Haag en Willem II liepen op niets uit. Vorig seizoen kende hij in zijn laatste contractjaar bij FC Twente wel een goed jaar en daarmee verdiende hij een transfer naar Bastia, maar bij de Franse club heeft hij het afgelopen halfjaar nauwelijks gespeeld.



Cabral hoorde van zijn zaakwaarnemer dat Sparta geïnteresseerd was in de Rotterdammer en de oud-Feyenoorder had direct een goed gevoel bij trainer Alex Pastoor. ''Ik had toen Sparta kampioen was geworden trainer Alex Pastoor een berichtje gestuurd, omdat ik hem had leren kennen bij De Tafel Van Kees. En daar reageerde hij toen op een leuke manier op'', aldus Cabral tegenover RTV Rijnmond.



Klaar voor

Cabral denkt komende zondag al in actie te kunnen komen voor zijn nieuwe werkgever in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, hoewel hij al lange tijd geen wedstrijd meer gespeeld heeft. Bij Bastia kwam hij in de competitie slechts tot 62 speelminuten. ''Ik ben er klaar voor. Ik zal nog getest worden, maar ik denk niet dat ik een fysieke achterstand heb'', aldus Cabral.



Teleurgesteld

Cabral is erg blij weer in Nederland te zijn en is toch wel teleurgesteld in zijn Franse avontuur. ''Ik had heel wat opties afgelopen zomer. Maar ze hebben bijna hemel en aarde bewogen om mij binnen te halen. Dat bleek uit het contract en de woorden van de trainer, die mij wilde halen. En dus is het best wel teleurstellend dat ik zo weinig heb gespeeld. Natuurlijk moet je altijd naar jezelf kijken, maar daar zijn gewoon afspraken niet na gekomen. Met de minuten die ik heb gemaakt, heb ik het gewoon goed gedaan. Het is makkelijk om een trainer de schuld te geven, maar het ligt ook niet altijd aan een speler. Het heeft nu geen zin om met vingers te gaan wijzen'', zegt Cabral.