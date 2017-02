Overvaller gaat er in scootmobiel vandoor

Eigenaresse Margriet Margriet en haar man De winkel in Dordrecht

"Hij stond opeens voor de toonbank. Met een wollen muts waar een gat voor één oog in was geknipt. Ik zei nog: doe normaal!" Margriet Beljaars en haar man zijn nog maar net van de schrik bekomen als woensdag alweer ze achter de toonbank staat. Een invalide man kwam dinsdagavond hun winkel op de Amalia van Solmsstraat in Dordrecht binnen en eiste geld. Daarna probeerde hij te vluchten op een scootmobiel. "M'n hart zat in m'n strot."

"Hij wilde iets uit zijn binnenzak pakken dus ik dacht: ik moet wat doen", vertelt de eigenares opgewonden. "Ik heb een busje haarspray gepakt, voor zijn neus gehouden en gezegd: ik ga je pepperen!"



Scootmobiel

De overvaller nam daarop de benen, maar zijn vluchtpoging strandde voortijdig. De man van Margriet ging met twee mannen achter de overvaller aan en vatten hem zonder moeite in de kraag.



Margriet: "Ze hoefden niet te rennen. Hij liep mank, dus hij liep niet hard. Om de hoek had hij een scootmobiel staan. Daar is 'ie in gaan zitten."



Geen buit

Waarom de man zijn vlucht had voorbereid met een scootmobiel? De winkeleigenares denkt dat hij na de overval zijn muts goed wilde toen en op zijn scootmobiel wilde gaan zitten, zodat niemand hem zou aanzien voor overvaller.



Margriet en haar man kwamen er uiteindelijk met de schrik vanaf. De 32-jarige overvaller maakte niks buit.