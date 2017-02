Vijftig kilo cocaïne gevonden in container met vleermuizenmest

In de Rotterdamse haven is in een container met vleermuizenmest vijftig kilo harddrugs gevonden. Dat gebeurde tijdens een controle van het HARC-team, waarin Douane, Zeehavenpolitie en Fiod samenwerken.

De cocaïne zat verborgen in twee sporttassen. De container waar de cocaïne in verstopt zat, was afkomstig uit Cuba.