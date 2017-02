Kritiek reizigersvereniging op evacuatie Intercity Direct

Foto: MediaTV

Reizigersvereniging Rover is niet te spreken over de evacuatie van een stilgevallen Intercity Direct trein dinsdagavond in Rotterdam. De trein stond twee uur stil in de spoortunnel in Overschie en dat is volgens Rover veel te lang.





Rover wil dan ook weten van de NS waarom het dinsdag twee uur heeft geduurd voordat de reizigers de gestrande trein uit konden.



Uiteindelijk zijn de Na eerdere incidenten op het traject van de Intercity Direct heeft de NS maatregelen genomen om treinen sneller weg te kunnen slepen. Zo staat er volgens Rover altijd een wegsleeplocomotief klaar op Rotterdam Centraal.Rover wil dan ook weten van de NS waarom het dinsdag twee uur heeft geduurd voordat de reizigers de gestrande trein uit konden.Uiteindelijk zijn de honderden reizigers met bussen verder vervoerd. Ze konden kiezen tussen de stations van Rotterdam of Schiphol als bestemming.