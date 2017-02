Slabbekoorn maakt seizoen af bij Dordrecht

Marlon Slabbekoorn maakt het seizoen af bij FC Dordrecht. De middenvelder trainde al geruime tijd mee met de ploeg van Gerard de Nooijer.

De 19-jarige Slabbekoorn was altijd een groot talent bij Feyenoord, maar brak uiteindelijk niet door. Stages bij AZ, FC Utrecht en Eindhoven leverde de afgelopen tijd niets op. Slabbekoorn is direct inzetbaar en kan komende vrijdag al zijn denuut maken voor FC Dordrecht in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.