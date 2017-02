Dordrecht dreigt z'n mooiste evenementen te verliezen

Dordt in Stoom

Organisatoren van Dordtse evenementen zijn de doorgeschoten regelgeving en almaar hogere kosten voor veiligheid spuugzat. Ze luidden al eerder de noodklok en vinden dat wethouder Mos erg teleurstellend reageerde.

"In juni gaven we al aan dat het zo echt niet verder kan. Het is teleurstellend als je dan maanden later alleen een brief ziet, waarin wordt uitgelegd waarom het gaat zoals het gaat", zegt Marco Westland (Dordt in Stoom) namens de bazen van de grootste festivals.



De Dordtse gemeenteraad deelt die mening en spuugde de wethouder unaniem op z'n vestje. Jasper Mos (VVD) belooft beterschap: "Binnen vijf weken kom ik met een nieuwe brief, waarin ik oplossingen voor zal stellen".



"Als hij er niet mee komt, dan komen wij er zelf mee", zegt Willem Bronkhorst (Beter voor Dordt), "want de evenementen zijn voor ons te belangrijk om dit op z'n beloop te laten." Westland is blij: "We zijn nu niet direct geholpen, maar er wordt nu serieus aan gewerkt."



Veiligheid

Grootste probleem voor de festivalbazen is dat gemeente en politie steeds meer op hun bordje gooien. "Wij worden verantwoordelijk gemaakt voor de openbare orde en veiligheid. Nou, dat doen we gewoon niet", zegt Westland.



Ook worden absurde regeltjes opgelegd: "Wij moesten in juni rekening houden met nachtvorst". Peter van der Leer (Comité Oranjedag) vult aan: "Wij hadden een groot ponton, dat normaal kranen vervoert. Maar we moesten laten testen of het een orkestje kan dragen."



Eerder lieten ook de organisatoren van de Dordtse Boekenmarkt, de Kerstmarkt en Big Rivers weten dat de kosten voor veiligheid uit de hand lopen en vrijwilligers gedwongen worden tot tijdrovend overleg met allerlei instanties.



Wethouder Mos erkent de problemen: "Sommige regels moeten heroverwogen worden, maar ook wij zijn gebonden aan veiligheidsregels. De festivalbazen willen de rekening niet, maar ik heb er ook geen geld voor."



Mos voorspelt een pittig politiek debat: "Wellicht moet het evenementenbeleid herzien worden. Als er geen extra geld komt voor een groot evenement verdwijnen er vijftien kleintjes. Het geld moet uit de lengte of de breedte komen."