Jules Deelder naar VI 'als het maar wat schuift'

Een thuiswedstrijd woensdag voor Jules Deelder. Lopend kon hij vanuit zijn woonhuis naar boekhandel Van Gennep om daar met een signeersessie de Poëzieweek af te sluiten.

Flink wat Rotterdammers kwamen met Deelders poëziegeschenk 'Rotterdamse Kost' naar de boekhandel voor een handtekening. Maar natuurlijk ging het ook over zijn tournee door Nederland in deze Poëzieweek. "Mijn favoriete gedicht is 'Wat nergens op lijkt, is echt'.""We zijn overal geweest: Groningen, Maasstricht, Nijmegen. Ik vind een prima manier van leven, on the road", zegt Deelder. Maar het was natuurlijk ook een heel spraakmakende week. "Ja, maar van de redactie van Jinek heb ik niets meer gehoord."Jules Deelder haalde vorige week alle media door in het tv-programma voortdurend en onverstoord door alle gasten heen te babbelen. Tot zichtbare ergernis van Eva Jinek."Dat mensen zich kwaad maken over het feit dat ik geen excuses heb aangeboden?!? Ik heb nergens spijt van."De aflevering van Jinek was voor Rene van der Gijp aanleiding om een sms-je te versturen met de tekst: "We moeten Jules Deelder uitnodigen voor ons programma." Daar is gespreksleider Wilfred Genee van Voetbal Insite het volkomen mee eens. "Hij is van harte welkom", schreef hij in het AD. "Dit was kostelijke televisie."Grote vraag: gaat Jules naar de mannen van VI? Deelder: "Het ligt eraan wat 't schuift..."