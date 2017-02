Op pad met boswachter Thomas - De nieuwe Dordtse Biesbosch

Boswachter Thomas

Nationaal Park de Biesbosch groeit! De aanleg van het natuurgebied De nieuwe Dordtse Biesbosch is namelijk in volle gang. Na jarenlang gesteggel over de plannen worden de Dordtse- en Sliedrechtse Biesbosch nu met elkaar verbonden. Boswachter Thomas neemt verslaggever Sanne Teijn mee de nieuwe natuur in.









Thomas van der Es is namens Staatsbosbeheer boswachter in Nationaal Park De Biesbosch en het Haringvliet. Iedere eerste woensdag van de maand gaat RTV Rijnmond verslaggeefster Sanne Teijn met hem de natuur in om het groen in het Rijnmondgebied meer te belichten.