Regisseurs bioscoopfilm 'Rotterdam, I Love You' bekend

Koen Mortier, Atom Egoyan en Paula van der Oest gaan delen van de bioscoopfilm Rotterdam. I Love You regisseren. Dat hebben de producenten van de film woensdag bekendgemaakt.

Elf regisseurs maken ieder een deel van de film. Tot nu toe stond alleen regisseur Shariff Nasr nog vast als deelnemer aan het project.De filmmakers kunnen hun creativiteit over de stad de vrije loop laten. Om er toch een logische film van te maken creëren de regisseurs contactmomenten tussen de verschillende personages en plekken.Eerder verschenen er in de serie al films over Parijs, Rio de Janeiro en New York.De opnamen van Rotterdam, I Love You zijn komende zomer in de stad. In 2018 volgt de première van de film.