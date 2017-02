Provincie dreigt Rotterdamse Woonvisie te blokkeren

Een aantal partijen in de provincie wil uitstel van de Rotterdamse Woonvisie van wethouder Schneider. PvdA, GroenLinks en de SP stellen voor de plannen om duizenden huizen te slopen en er duurdere voor in de plaats te bouwen een jaar lang in de ijskast te zetten.

De Statenleden maken zich grote zorgen of er genoeg sociale huurwoningen in de regio overblijven en willen dat dat eerst per gemeente geïnventariseerd gaat worden.



De linkse partijen hebben met 13 van de 55 zetels geen meerderheid in de provincie Zuid-Holland en hopen daarom op steun van andere fracties.



Referendum

De PVV lijkt daar wel voor te voelen en verwijst naar de uitkomst van het woonrefendum in Rotterdam. 71 procent stemde tegen de Woonvisie, hoewel het referendum door de lage opkomst van 17 procent ongeldig werd verklaard.



''Rotterdam moet het referendum respecteren. Het volk zei nee, dus is het nee., In de prullenbak met deze visie'', aldus Statenlid Jeffrey Rijken van de PVV.



In maart neemt de provincie een besluit over het voorstel om tot uitstel van de Woonvisie over te gaan.