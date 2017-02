Chemours maakt haast met 'burenraad'

De bijeenkomst Chemours Dordrecht - foto: Sylvio Pinas De bijeenkomst

De Dordtse chemiebedrijven DuPont en Chemours maken haast met het instellen van een burenraad. Daarin mogen omwonenden meepraten over vergunningen, veiligheidsvoorschriften en de toekomst van het bedrijf. Dat is toegezegd op een informatiebijeenkomst in Sliedrecht.





Chemours maakt in het productieproces gebruik van GenX. Omwonenden zijn bang dat de chemische stoffen ondanks voorzorgsmaatregelen toch schadelijk zijn voor de omgeving.



In december concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat het gebruik van GenX geen risico's op lijkt te leveren voor de gezondheid van omwonenden. Er kan nog geen absolute zekerheid worden gegeven, omdat eerst Duits onderzoek moet worden afgewacht. Dat volgt in 2019.