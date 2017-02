Aboutaleb overhandigt Kaapverdiaanse muziek aan consul-generaal

Een LP uit de muziekcollectie

Burgemeester Aboutaleb heeft woensdagavond de gedigitaliseerde muziekcollectie van Morabeza Records aan consul-generaal Belarmino Monteiro van Kaapverdië in Rotterdam overhandigd. Dat gebeurde in LantarenVenster in Rotterdam.





Dat deed hij vooral om de Kaapverdiaanse cultuur vanuit Rotterdam in stand te houden, daarbij aangemoedigd door Amílcar Cabral, de leider van de onafhankelijkheidsbeweging in Kaapverdië.



De muziek is de afgelopen tijd Morabeza Records werd opgericht door de Kaapverdische muzikant João Silva, die de jaren vijftig naar Rotterdam kwam. Hij bracht meerdere Lp’s uit met nummers van verschillende Kaapverdische artiesten.Dat deed hij vooral om de Kaapverdiaanse cultuur vanuit Rotterdam in stand te houden, daarbij aangemoedigd door Amílcar Cabral, de leider van de onafhankelijkheidsbeweging in Kaapverdië.De muziek is de afgelopen tijd gedigitaliseerd door het Stadsarchief Rotterdam . Woensdagavond was er in het kader van het Filmfestival Rotterdam ook een korte film over het leven van Silva. Joop de Jong maakte de documentaire: 'Morabeza Records, een Kaapverdiaans platenlabel uit Rotterdam.'