Joost van Rangelrooy weg bij Binnenland

Joost van Rangelrooy

Hoofdcoach Joost van Rangelrooy is bezig aan zijn laatste seizoen bij de basketbaldames van Renes/Binnenland. De Barendrechter vertrekt naar Keus/Royal Eagles in Apeldoorn. Hij wordt daar coach van het eerste damesteam en krijgt de leiding over de recent opgerichte basketbalacademy.

In Barendrecht combineerde Van Rangelrooy zijn trainerschap met een baan als leraar. In Apeldoorn kan hij zich volledig op het basketbal storten. "Voor mij is dit een fantastische mogelijkheid. Het is toch mooi om dagelijks te kunnen werken met talenten op één campus waar alle faciliteiten aanwezig zijn voor een topsportklimaat", zegt Van Rangelrooy. In Nederland zijn er maar twee voltijd basketbalfuncties.



Royal Eagles heeft grote plannen en hoopt binnen een jaar zelfs Europees basketbal te spelen. Op dit moment staat Binnenland derde in de competitie en Royal Eagles zesde.



Het is nog niet bekend wie de nieuwe coach van Renes/Binnenland wordt. Joost van Rangelrooy werkte vijftien jaar bij de club en pakte in 2014 de landstitel met de dames.