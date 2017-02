3200 huishoudens Barendrecht kort zonder stroom

Mensen in de wijk Smitshoek in Barendrecht komen donderdag misschien wel te laat op hun werk. In de nacht van woensdag op donderdag om iets voor 03.30 uur viel de stroom uit bij 3200 huishoudens.





Volgens monteurs was de oorzaak van de stroomstoring een defecte kabel, zegt netbeheerder Stedin.



Binnen een uur was de storing weer opgelost en had iedereen wel elektriciteit. Maar wie woensdag dacht de wekker te hebben gezet, kan toch een probleem hebben.