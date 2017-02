Rotterdammer slaat ruit juwelier in met voorhamer

Foto: politie

Een 36-jarige man uit Rotterdam heeft woensdag op klaarlichte dag geprobeerd sieraden te stelen bij een juwelier. Hij deed dat niet bepaald geruisloos: hij sloeg een raam in met een voorhamer.

De man kwam rond 15.30 uur aan bij de juwelier op de Pleinweg in Rotterdam-Zuid en begon direct op de etalage in te slaan. De eigenaar zag het gebeuren en probeerde de verdachte tegen te houden. De juwelier raakte daarbij lichtgewond aan zijn hand.



De dief vluchtte met een auto, maar zonder buit. Hij kon snel worden opgepakt op de Dordtselaan, dankzij het kenteken dat de juwelier had opgeschreven.