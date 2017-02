Man zwaargewond bij aanrijding in Hoogvliet

Op de Vondelingenweg in Hoogvliet is woensdagavond laat een 24-jarige automobilist zwaargewond geraakt. Hij was met zijn auto op een vrachtwagen gebotst.

Het slachtoffer uit Hoogvliet moest door de brandweer worden bevrijd, omdat hij bekneld zat in zijn wagen. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij is aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor. De politie onderzoekt of hij door rood is gereden.



De auto en de vrachtwagen zijn flink beschadigd geraakt. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.