Voorlichting door ex-gevangenen op scholen Schiedam

Foto: archief

In Schiedam staan op middelbare scholen binnenkort misschien ex-gevangenen voor de klas. Scholieren krijgen geen wiskunde of Nederlands van hen, maar voorlichting over hoe zij op het criminele pad terecht zijn gekomen en wat dat voor gevolgen heeft gehad.

De Schiedamse gemeenteraad nam eerder deze week een plan aan waarin dit staat. Het is een initiatief van Onno Spek van de plaatselijke VVD.



Het is de bedoeling dat ex-gedetineerden vertellen over hun eigen ervaringen, zegt Spek. "Het gaat om de slechte keuze die ze hebben gemaakt om te voorkomen dat de leerlingen die zelf maken."



Leven op de rails

Volgens het VVD-raadslid mogen scholen zelf kiezen of ze ex-gevangenen in klassen laten vertellen over hun criminele verleden. Potentiële voorlichters worden geselecteerd en begeleid door stichtingen.



"We plukken niet zomaar een oud-gedetineerde van de straat. De mensen die voor de klas komen, hebben hun leven weer op de rails en hebben een aantoonbaar beter leven", licht Spek toe.



Kans grijpen

Scholen zijn vooralsnog nog terughoudend in het aanbieden van voorlichting, zegt de VVD'er. Volgens hem zien ze het nut ervan in. "Maar ze lopen tegen organisatorische problemen aan, omdat scholen het al heel druk hebben."



De gemeente biedt scholen daarom aan de voorlichting te regelen via stichtingen. Zodra een school aangeeft dat ze willen meedoen, kunnen ze Schiedam om hulp vragen.



Onderzoek heeft volgens het raadslid aangetoond dat het helpt om oud-gevangenen voorlichting te laten geven aan leerlingen. Spek: "Als je de kans hebt, dan moet je die grijpen. Als je maar één iemand kan helpen, moet je dat doen."