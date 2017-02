Tram maakt noodstop voor onoplettende fietser: 2 gewonden

Foto: archief

Zeker twee mensen zijn donderdagochtend gewond geraakt toen de tram waarin ze zaten een noodstop moest maken. Dat gebeurde bij Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde. Het is onbekend hoe ze eraan toe zijn.

De trambestuurder van lijn 24 stond rond 09.20 uur plotseling op de rem, omdat iemand met een koptelefoon op zonder te kijken de trambaan overstak. Diegene had niet in de gaten dat er een tram aan kwam, zegt de RET.



Twee ambulances zijn naar het ongeluk gegaan. Meerdere mensen in de tram zijn volgens de brandweer gevallen.