Donderdag in Bureau Rijnmond

Foto: archief

In Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteden we donderdag aandacht aan onder meer vernielingen in Maassluis, een schietpartij in Rotterdam en Spijkenisser Erik van den Boogaart.

Schietpartij Rotterdam

Een 38-jarige man Rotterdam werd op 23 januari neergeschoten in Rotterdam-Zuid. Een 21-jarige Rotterdammer zit vast. De politie zoekt getuigen van de schietpartij op het W.G. Witteveenplein.



Erik van den Boogaart

De 55-jarige Erik van den Boogaart uit Spijkenisse werd op 11 november dood gevonden in het Zeeuwse Rilland. De politie in Zeeland wil meer weten over hem en zijn dood. Ze vragen mensen die informatie hebben zich te melden.



Vernielingen Maassluis

Bureau Rijnmond laat beelden zien van mensen die vernielingen zouden hebben aangebracht in de Burgemeesterswijk in Maassluis. De politie wil meer informatie over de daders die te zien zijn.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.