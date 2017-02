Rotterdammer vast na wilde achtervolging door Rotterdam

Een 26-jarige dronken Rotterdammer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een wilde autorit door zijn woonplaats gemaakt. Hij sloeg op de vlucht voor de politie en ging net zo lang door tot hij op zijn velgen reed.

De man kwam rond 04.45 uur met hoge snelheid vanaf de Meent de Coolsingel op en vloog bijna uit de bocht. Een politieauto moest flink op de rem om hem te ontwijken.Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar in plaats van te stoppen trapte hij het gas diep in. De Rotterdammer reed met 100 kilometer per uur door rood, slingerde tegen de stoep en reed door met lekke banden.Op het Droogleever Fortuynplein ramde hij een politieauto die daar stond om de wagen te blokkeren. Op het Vasteland kwam de bestuurder tot inkeer en zette de auto langs de kant.In de wagen bleken nog zes anderen te zitten. Niemand raakte gewond tijdens de dollemansrit. De Rotterdammer bleek na zijn aanhouding te veel te hebben gedronken en zonder rijbewijs achter het stuur te zitten. Het roze papiertje was eerder al ingenomen.De man zit nog in de cel, waar hij donderdag zijn verjaardag moet doorbrengen.