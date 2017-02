Drost vervangt Mattheij tegen FC Groningen

Henrico Drost

Henrico Drost vervangt zaterdagavond de geschorste Jurgen Mattheij bij Excelsior, in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Mattheij kreeg afgelopen weekend rood in de uitwedstrijd bij Roda JC (4-0).

Stanley Elbers is weer hersteld van zijn hamstringblessure en traint weer mee met de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag. Of hij zijn rentree gaat maken in de Euroborg is nog niet duidelijk.



De wedstrijd tussen FC Groningen en Excelsior begint zaterdag om 20:45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond. Clay Rüperti is de verslaggever bij de wedstrijd.