Weer naar Bergerac vanaf Rotterdam Airport

Vliegmaatschappij Transavia breidt deze zomer het aantal bestemmingen vanaf Rotterdam The Hague Airport uit. Een van de vijf nieuwe bestemmingen is Bergerac. Dat is opvallend, omdat de Franse plek een jaar geleden nog werd geschrapt.

Naast Bergerac kunnen reizigers binnenkort ook naar Venetië en Pisa in Italië, Valencia in Spanje en het Kroatische Pula. Transavia zet vanaf april een zesde Boeing 737 in Rotterdam.Bergerac verdween in januari 2016 plotseling van de borden op Rotterdam The Hague Airport. Daartegen kwam veel protest . De vliegmaatschappij zegt daarnaar te hebben geluisterd.Ook Valencia is terug van weggeweest. Het nieuwe zomerschema van Transavia gaat in op 3 april en loopt tot en met eind oktober.